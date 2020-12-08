Защита Ефремова просит в кассационной жалобе отменить приговор актеру и вернуть дело на пересмотр

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8 декабря 2020, 15:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

актер Михаил Ефремов, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Адвокат Андрей Алешкин в кассационной жалобе на приговор своему подзащитному Михаилу Ефремову требует вернуть дело на пересмотр из-за выхода эксперта в показаниях за пределы проведенной им экспертизы.

Алешкин попросил об отмене переговора Пресненского районного суда Москвы от 8 сентября 2020 года и апелляционного определения судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 22 октября текущего года в отношении Михаила Ефремова, а также вернуть дело на рассмотрение в суд первой инстанции уже в другом составе.

В жалобе юрист подчеркнул, что в рамках экспертизы не был поставлен вопрос, был ли погибший во время ДТП пристегнут ремнем безопасности. Адвокат заметил, что следователь задал этот вопрос эксперту на допросе, вследствие чего суд "фактически подменил назначение и проведение комплексной экспертизы допросом эксперта".