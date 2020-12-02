ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

Ефремова этапировали в колонию

, 15:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Ефремова этапировали в колонию
Михаил Ефремов, Anatoly Lomohov/Russian Look

Актера Михаила Ефремова, осужденного за ДТП в центре Москвы, этапировали из СИЗО в Белгороде в одну из исправительных колоний региона. Об этом заявили сотрудники пресс-службы областного УФСИН РФ.

Уточняется, что Ефремов был этапирован в колонию сегодня. Известно также, что актер будет находиться на карантине до 15 суток, после чего специальная комиссия рассмотрит вопрос о трудоустройстве осужденного. Отмечается, что ИК-4, куда направили артиста, предназначена для содержания впервые осужденных мужчин.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Михаил Ефремов "пропал" при этапировании в колонию. Эти данные впоследствии высмеяли в ОНК Москвы.

ЕТ

В мире

Стрелков: армия Украины фактически мгновенно сметет войска ДНР и ЛНР в случае масштабной атаки

Стрелков: армия Украины фактически мгновенно сметет войска ДНР и ЛНР в случае масштабной атаки

В случае нападения Вооруженных сил Украины на республики Донбасса их выживание будет зависеть от реакции Российской Федерации. Соответствующую точку зрения озвучил Игорь Стрелков, бывший министр обороны ДНР.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью