Ефремова этапировали в колонию

Аргументы Недели → Происшествия 13+

2 декабря 2020, 15:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Михаил Ефремов, Anatoly Lomohov/Russian Look

Актера Михаила Ефремова, осужденного за ДТП в центре Москвы, этапировали из СИЗО в Белгороде в одну из исправительных колоний региона. Об этом заявили сотрудники пресс-службы областного УФСИН РФ.

Уточняется, что Ефремов был этапирован в колонию сегодня. Известно также, что актер будет находиться на карантине до 15 суток, после чего специальная комиссия рассмотрит вопрос о трудоустройстве осужденного. Отмечается, что ИК-4, куда направили артиста, предназначена для содержания впервые осужденных мужчин.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Михаил Ефремов "пропал" при этапировании в колонию. Эти данные впоследствии высмеяли в ОНК Москвы.