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В Кремле изучают обстоятельства задержания российских журналистов в Турции

, 13:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Кремле изучают обстоятельства задержания российских журналистов в Турции
Дмитрий Песков, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил сегодня, что Кремль надеется, что российские журналисты в скором времени будут отпущены, инцидент с задержанием будет урегулирован.

"Мы будем предпринимать все возможные меры для оказания помощи задержанным российским журналистам", - заверил Песков. На вопрос, расценивает ли Москва этот инцидент как недружественный шаг со стороны Турции, он отвечать не стал. "Мы продолжаем изучать обстоятельства этого задержания, его причины", - отметил Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что дело задержанных в турецком Стамбуле журналистов телеканала НТВ передано в суд. В чем их обвиняют - до сих пор официально не сообщается.

НС

Происшествия

В Кремле изучают обстоятельства задержания российских журналистов в Турции

В Кремле изучают обстоятельства задержания российских журналистов в Турции

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил сегодня, что Кремль надеется, что российские журналисты в скором времени будут отпущены, инцидент с задержанием будет урегулирован.

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