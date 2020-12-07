В Кремле изучают обстоятельства задержания российских журналистов в Турции
7 декабря 2020, 13:48[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил сегодня, что Кремль надеется, что российские журналисты в скором времени будут отпущены, инцидент с задержанием будет урегулирован.
"Мы будем предпринимать все возможные меры для оказания помощи задержанным российским журналистам", - заверил Песков. На вопрос, расценивает ли Москва этот инцидент как недружественный шаг со стороны Турции, он отвечать не стал. "Мы продолжаем изучать обстоятельства этого задержания, его причины", - отметил Дмитрий Песков.
Ранее сообщалось, что дело задержанных в турецком Стамбуле журналистов телеканала НТВ передано в суд. В чем их обвиняют - до сих пор официально не сообщается.
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