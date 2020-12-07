Автобус сбил женщину-водителя в Нижнем Новгороде

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7 декабря 2020, 11:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

место водителя автобуса, pixabay.com

В Нижнем Новгороде внезапно тронувшийся с места автобус сбил женщину-водителя, которая пыталась его остановить. Соответствующую информацию предоставили в понедельник в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Согласно предварительной информации, в понедельник в 09.36 на конечной остановке Дубравная автобус начал самопроизвольное движение.

Женщина-водитель попыталась остановить транспортное средство, но получила травмы, несовместимые с жизнью. Подробностей данного происшествия к настоящему моменту не поступало. Точные обстоятельства и причины аварии сейчас устанавливают специалисты.