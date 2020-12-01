В Нижнем Новгороде автомобиль сбил на регулируемом пешеходном переходе двоих детей
1 декабря 2020, 13:15[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
В Нижнем Новгороде случилось дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого автомобиль сбил на пешеходном переходе двоих детей. Об этом сообщили во вторник, 1 декабря, в ГУМВД РФ по области.
Авария произошла на Московском шоссе в Нижнем Новгороде. Водитель 1965 года рождения, находившийся за рулем иномарки, совершил наезд на детей 7 и 10 лет, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу. В настоящий момент несовершеннолетние в тяжелом состоянии находятся в реанимации.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".
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