В Нижнем Новгороде автомобиль сбил на регулируемом пешеходном переходе двоих детей

Аргументы Недели → Происшествия 13+

1 декабря 2020, 13:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

пешеходный переход, pixabay.com

В Нижнем Новгороде случилось дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого автомобиль сбил на пешеходном переходе двоих детей. Об этом сообщили во вторник, 1 декабря, в ГУМВД РФ по области.

Авария произошла на Московском шоссе в Нижнем Новгороде. Водитель 1965 года рождения, находившийся за рулем иномарки, совершил наезд на детей 7 и 10 лет, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу. В настоящий момент несовершеннолетние в тяжелом состоянии находятся в реанимации.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".