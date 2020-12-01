В Подмосковье утром во вторник столкнулись 13 автомобилей
1 декабря 2020, 10:27[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
На Лыткаринском шоссе в Московской области случилось дорожно-транспортное происшествие с участием 13 автомобилей. Согласно последней информации, в результате данной аварии никто не пострадал.
Автомобили столкнулись на Лыткаринском шоссе у съезда на Новорязанское. В пресс-службы ГУМВД по Московской области уточнили сегодня утром, что в настоящий момент причину ДТП с участием 13 машин устанавливают специалисты.
Напомним, во вторник, 1 декабря, в столичном регионе ожидается температура около 0 °С. Кроме того, синоптики предупреждают о гололедице и мокром снеге.
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