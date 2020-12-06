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Два человека погибли в результате ДТП в Смоленске

, 10:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Два человека погибли в результате ДТП в Смоленске
машина полиции, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Смоленске случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. Согласно последней информации УМВД по региону, в результате случившегося погибли два человека.

Авария случилась около 4.45 по московскому времени на пересечении улиц Крупской и Аптечной. Жертвами ДТП стали два человека. Уточняется, что травмы получили оба водителя, пассажир одной иномарки, а также два пассажира другого автомобиля.

В настоящий момент специалисты устанавливают личности погибших, а также точные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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