Два человека погибли в результате ДТП в Смоленске

6 декабря 2020, 10:58[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
В Смоленске случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. Согласно последней информации УМВД по региону, в результате случившегося погибли два человека.
Авария случилась около 4.45 по московскому времени на пересечении улиц Крупской и Аптечной. Жертвами ДТП стали два человека. Уточняется, что травмы получили оба водителя, пассажир одной иномарки, а также два пассажира другого автомобиля.
В настоящий момент специалисты устанавливают личности погибших, а также точные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
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