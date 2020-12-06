Три подростка погибли в ДТП с участием табуна лошадей в Башкирии

Аргументы Недели → Происшествия 13+

6 декабря 2020, 07:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

табун лошадей, pixabay.com

В Башкирии трое подростков 16-15 лет скончались, а еще двое получили травмы в результате наезда автомобиля на табун лошадей. Данную информацию предоставили сотрудники пресс-службы МВД по региону.

Происшествие случилось в ночь на воскресенье, 6 декабря, неподалеку от деревни Атавды в Абзелиловском районе.

Установлено, что группа подростков на иномарке совершила наезд на табун лошадей. Двое ребят 2004 года рождения скончались на месте от травм, несовместимых с жизнью, еще один – 2005 года рождения – умер уже после приезда медиков. Двух девушек 2004 года рождения госпитализировали с травмами.

В настоящий момент устанавливается, кому принадлежит автомобиль, как несовершеннолетний оказался за рулем, а также, кто является владельцем лошадей.