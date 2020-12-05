МВД: Подозреваемый в убийстве семьи на даче под Волоколамском задержан

Аргументы Недели → Происшествия 13+

5 декабря 2020, 08:54 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта МВД

В Подмосковье полицейские задержали подозреваемого в убийстве семьи, в том числе девочки-подростка, на даче под Волоколамском. Тела мужчины, женщины и девушки в пятницу, 4 декабря, были обнаружены в сгоревшем доме на окраине СНТ «Малахит».

В подмосковном главке МВД России сообщили, что сотрудники уголовного розыска во взаимодействии с оперативниками ОМВД России по Волоколамскому городскому округу задержали подозреваемого в убийстве семьи 40-летнего мужчину.

Он вчера был доставлен в следственные органы.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что задержанным оказался сосед погибших, а предварительный мотив убийства — бытовой конфликт.

Уголовное дело расследуется по статье "убийство двух и более лиц". Прокуратура Московской области взяла на особый контроль расследование дела.

Жители подмосковного дачного поселка рассказали подробности трагедии.