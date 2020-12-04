Латвийским журналистам за сотрудничество с МИА «Россия сегодня» грозит до 4 лет тюрьмы

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4 декабря 2020, 21:03 [ «Аргументы Недели» ]

тюрьма, фото: pixabay.com

Адвокат Имма Янсоне будет защитником журналистов Аллы Березовской и Андрея Солопенко, сотрудничавших с сайтом Baltnews. Всего уголовные дела возбудили в отношении шести человек. Адвокат: "им грозит 4 года тюрьмы".

Латвийских журналистов обвинили в нарушении режима санкций Евросоюза за сотрудничество с МИА "Россия сегодня", сообщает RT.

3 декабря для представителей российских СМИ Baltnews и Sputnik Латвия выдалось, увы, жестким: Служба государственной безопасности Латвии провела санкционированные судом процессуальные действия в отношении семи человек в связи с подозрениями в нарушении международных санкций. В МИД России осудили действия властей Латвии и расценили их как попрание основ демократического общества и свободы СМИ.