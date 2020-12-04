Служба Государственной безопасности Латвии «проверила» представителей российских СМИ. Комментарии участников событий и экспертов

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4 декабря 2020, 18:49 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Посольство РФ в Латвии, фото соцсекти

3 декабря для представителей российских СМИ Baltnews и Sputnik Латвия выдалось, увы, жестким: Служба государственной безопасности Латвии провела санкционированные судом процессуальные действия в отношении семи человек в связи с подозрениями в нарушении международных санкций.

Процессуальные действия проводились в рамках уголовного дела, которое расследует СГБ, возбужденного 16 января 2020 года в соответствии с ч.1.84 Уголовного закона.

Что это за статья?

Специально для «Аргументы Недели» экс-следователь по уголовным делам Велта Швейде: «Этот закон гласит, что наказание предусматривается за нарушение санкций, наложенных ООН, ЕП союзом и иными международными организациями, или национальных санкций, наложенных Латвийской республикой. Конечно, я не видела материалов по данному дело, но обычно это связано с нарушением определенных людей и определенных функций, что подрывает экономику, независимость, суверенитет государства. Разумеется, я читала в СМИ разную информацию по данному поводу… Есть даже информация, что «нарушителям» может грозить до 20 лет тюрьмы. Как юрист хочу сказать, что такая цифра – глупость. Понимаю, что дело в процессе…»

Итак, что же произошло 3 декабря с представителями данных российских СМИ в Латвии?

Служба государственной безопасности задержала несколько журналистов издания Sputnik и Baltnews, входящих в международное информационное агентства «Россия сегодня». Были проведены обыски у журналистов, проведены допросы. Отпущены под подписку о невыезде.

Разумеется, данный факт не остался без внимания российских политиков.

Специально для «Аргументы Недели» комментарии политика Владимира Вольфовича Жириновского:

«Как это можно назвать? В Латвии наступил свой 1937 год? Главный «порок» задержанных журналистов – думать по-русски, оно говорят по-русски, они пишут по-русски. И это 21 век? До такого в гитлеровской Германии не додумались. Это латышский фашизм во всей своей красоте. Вроде дубинками по голове не бьют, но задерживают, длительное время допрашивают и лишают всех прав: нельзя открывать счет в банке, нельзя определенные рабочие места занимать, предъявляются ложные обвинения, и над нами висит угроза заключения в тюрьму на 20-25 лет. И за что? Только за то, что человек когда-то сотрудничал с русским изданием? Это преподносят как работу в интересах другой страны. Такого не было даже в советском Уголовном кодексе при Сталине. Это страшно и отвратительно.

Господа из руководства Латвии, неужели вы не понимаете, что час расплаты настанет, вам все это припомнят, и вы все понесете ответственность. Все русские журналисты будут реабилитированы, а те, кто их репрессировал, будут в жесткой форме наказаны, никто не уйдет от ответственности.

Весь мир видит, кто инициирует противоправные действия против журналистов. И эта ночь когда-нибудь закончится, и хотели бы заставить некоторых чиновников Латвии и соседних стран вовремя одуматься, немедленно прекратить травлю русских журналистов, компенсировать им все потери и прекратить адскую вакханалию против демократии и основных свобод».

Публицист Алла Березовская: «Ко мне пришла полиция из СГБ. Тщательный обыск дома в поисках нарушенных санкций на несколько часов со всеми вытекающими последствиями. Но, в принципе, все происходило в корректной форме, если бы не резко подскочившее давление – 176 на 114 и пульс 132… Но особенно мучительно было оставаться без средств связи. Не понимаю, почему меня оставили на десерт и приехали на ночь глядя? Как я поняла со слов следователя, я тоже теперь подозреваемая по 84 статье. Как можно судить музыканта за музыку? Поэта за стихи? Журналиста – за статьи? В европейской стране? В 21 веке? Оказывается, в Латвии можно! Ну что ж, придется, видимо, пройти через это. Друзья, я уже на свободе, хотя в статусе подозреваемой. За нарушение санкций ЕС против России».

Посольство РФ в Латвии прокомментировало данную ситуацию: «Борьба с инакомыслием, явное нарушение фундаментальных принципов свободы слова и выражений мнений, казалось бы, никак не сочетается со статусом «просвещенного европейского государства» Как бы не так – в Латвии компания по зажиму неугодных СМИ продолжает набирать обороты».

А что по данному поводу думают представители Латвии?

Полковник КГБ ЛССР в отставке: «Что касается «латышского фашизма»… Это как называется? Я говорю по-русски, латыши с русскими, если они не знают государственного языка, переходят на русский. Разве в Латвии нет русскоязычных СМИ? Есть! И никто, никакие санкции к ним не предъявляет. Разве жители Латвии не смотрят каналы российских ТВ? Смотрят. Зачем же так говорить? Что произошло? Что происходит с представителями некоторых российских СМИ в Латвии? Точно могу сказать, что эти журналисты печатают дезинформацию с уклоном – оскорбить! И это только «цветочки». Вы думаете, что СГБ больше нечего делать, как ходить по домам и проводить обыски? Есть решение Еврокомиссии, которая разработала план действий по поводу дезинформации и нарушений санкций ЕС. Например, десять лет никто в Латвии и не обращал внимание на «Спутник»: они спокойно работали, брали интервью и у политиков, и у депутатов. Ну так будьте объективны! Только одно мнение! Похожая история и с «Балтньюс». Например, Владимир Линдерман, у которого происходили обыски. А вы прочтите, что он пишет. Это уже не мнение, а призыв! Это скрытое оскорбление латвийского государства. Все терпели, прощали, но нужно же и уважение иметь! Тот же Линдерман, кстати, сидел и в российской тюрьме, а когда его, не без помощи государственных структур, «отвоевали» и он возвратился в Латвию, то просто «землю тут целовал»… А потом и забыл о помощи. Теперь Латвия ему «не угодила». Тут дело не в этих журналистах, а в методах и отношении их к Латвии. У следствия есть определенные материалы и они начали проверку. И это совершенно нормально. А разве в России не так?»