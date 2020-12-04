Целая семья на Кубани отравилась во время обеда

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4 декабря 2020, 12:18 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Тимашевске семья из четырёх человек (двое взрослых и двое детей) отравились после семейного обеда и были госпитализированы в больницу.



“КП” - Кубань” со ссылкой на собственный источник сообщает, что члены семьи почувствовали тошноту, им стало плохо, а позже появилась и рвота. У людей поднялась температура и начался озноб.



В медучреждении состояние больных оценили как тяжёлое, после чего отправили в реанимацию. Известно, что все продукты пациенты купили в местном магазине. Употребляли они суп, сыр и творог. СМИ сообщают, что определить причину отравления можно будет только после экспертизы.



Ранее "Аргументы Недели" сообщали о том, что в Краснодарском крае десятимесячная девочка-близнец отравилась крысиным ядом. К счастью, мать вовремя среагировала и отвезла ребёнка в больницу. Девочке сделали промывание и сейчас её жизни ничего не угрожает.