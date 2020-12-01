Младенец отравился крысиным ядом в кубанском селе

Аргументы Недели → Происшествия

1 декабря 2020, 16:42 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Югополис, Федор Обмайкин

26 ноября в селе Благодарном Отрадненского района произошёл инцидент, едва не окончившийся трагедией.



На подоконнике частного дома лежал пакет с крысиным ядом. Пробегавший мимо кот случайно сбросил пакет с отравой с подоконника, а одна из находившихся рядом 10-ти месячных сестёр-близнецов съела выпавшую из пакета гранулу с ядом.



Мать близняшек заметила случившееся и немедленно отвезла детей в скорую, так как не была уверена, что вторая дочь также не съела отраву. В больнице девочкам промыли желудки, теперь их жизни ничего не угрожает.