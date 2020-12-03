Бомбардировщик ВВС США подал сигнал бедствия над Великобританией

Аргументы Недели → Происшествия 13+

3 декабря 2020, 22:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

крыло самолета, фото: pixabay.com

У бомбардировщика Военно-воздушных сил США B-52 загорелся один из двигателей во время полета над Великобританией. B-52 стал сливать топливо, чтобы приземлиться на авиабазу королевских ВВС.

Бомбардировщик был вынужден давать круги между Вустером и Глостерширом больше двух часов.

Сигнал бедствия был подан экипажем после завершения миссии над Средиземным морем. Самолет сел на авиабазе Фэрфорд в графстве Глостершир.

Сегодня самолёт Boeing 747 совершил экстренную посадку в международном аэропорту Толмачёво в Новосибирске.