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Бомбардировщик ВВС США подал сигнал бедствия над Великобританией

, 22:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Бомбардировщик ВВС США подал сигнал бедствия над Великобританией
крыло самолета, фото: pixabay.com

У бомбардировщика Военно-воздушных сил США B-52 загорелся один из двигателей во время полета над Великобританией. B-52 стал сливать топливо, чтобы приземлиться на авиабазу королевских ВВС.

Бомбардировщик был вынужден давать круги между Вустером и Глостерширом больше двух часов.

Сигнал бедствия был подан экипажем после завершения миссии над Средиземным морем. Самолет сел на авиабазе Фэрфорд в графстве Глостершир.

Сегодня  самолёт Boeing 747 совершил экстренную посадку в международном аэропорту Толмачёво в Новосибирске.

НС

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