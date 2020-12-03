Boeing 747 совершил экстренную посадку в Новосибирске

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3 декабря 2020, 21:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Boeing 747, фото: pinterest.com

Грузовой самолёт Boeing 747 совершил экстренную посадку в международном аэропорту Толмачёво в Новосибирске. Разрушений, по предварительным данным, нет. На борту были только члены экипажа.

У самолета возникли проблемы с шасси, сообщил информированный источник. Точную причину экстренной посадки самолета установят позже. Пострадавших, к счастью, нет.