ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

Boeing 747 совершил экстренную посадку в Новосибирске

, 21:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Boeing 747 совершил экстренную посадку в Новосибирске
Boeing 747, фото: pinterest.com

Грузовой самолёт Boeing 747 совершил экстренную посадку в международном аэропорту Толмачёво в Новосибирске. Разрушений, по предварительным данным, нет. На борту были только члены экипажа.

У самолета возникли проблемы с шасси, сообщил информированный источник. Точную причину экстренной посадки самолета установят позже. Пострадавших, к счастью, нет.

НС

В мире

Новый посол Южной Кореи в Японии Кан Чан Ир: Россия «захватила и оккупировала» Курилы

Новый посол Южной Кореи в Японии Кан Чан Ир: Россия «захватила и оккупировала» Курилы

Россия «захватила и оккупировала» Курильские острова. С соответствующим заявлением в разговоре с представителями СМИ выступил некоторое время назад Кан Чан Ир, новый южнокорейский посол в Японии.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью