В аэропорту «Шереметьево» совершил экстренную посадку частный самолет

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18 ноября 2020, 10:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

шасси, pixabay.com

Утром в среду, 18 ноября, в столичном аэропорту "Шереметьево" совершил экстренную посадку частный самолет. Соответствующую информацию предоставил журналистам осведомленный источник.

Согласно последним данным, экстренная посадка была совершена в 09.42. Уточняется, что самолет должен был вылететь из Москвы в Калининград. Уточняется, что предварительной причиной внепланового приземления названа "неисправность закрылок".

Источник подчеркнул, что борт произвел посадку в штатном режиме. Люди не пострадали.