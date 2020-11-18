В аэропорту «Шереметьево» совершил экстренную посадку частный самолет
18 ноября 2020, 10:39[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Утром в среду, 18 ноября, в столичном аэропорту "Шереметьево" совершил экстренную посадку частный самолет. Соответствующую информацию предоставил журналистам осведомленный источник.
Согласно последним данным, экстренная посадка была совершена в 09.42. Уточняется, что самолет должен был вылететь из Москвы в Калининград. Уточняется, что предварительной причиной внепланового приземления названа "неисправность закрылок".
Источник подчеркнул, что борт произвел посадку в штатном режиме. Люди не пострадали.
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