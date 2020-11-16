Пассажирский самолет в ходе посадки на Аляске сбил медведицу

Во время приземления на Аляске самолет авиакомпании Alaska Airlines сбил медведя. Согласно последней информации журналистов, дикое животное погибло, а воздушное судно получило повреждения.
Происшествие случилось в минувшую субботу, когда самолет садился в аэропорту Якутат. Начальник отдела по связям с общественностью департамента транспорта штата Аляска Сэм Дапчевич подчеркнул, что сотрудники авиагавани очистили взлетно-посадочную полос за 10 минут до посадки Boeing 737-700, но уже во время приземления пилоты заметили двух бегущих медведей.
Переднее колесо шасси самолета не задело животных, однако капитан воздушного судна почувствовал удар слева после того, как заметил, как медведи пробежали под летательным аппаратом. В результате случившегося погибла медведица, а ее детеныш повреждений не получил.
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