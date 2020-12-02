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В Подмосковье обрушилась часть пешеходного моста над железной дорогой

, 15:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Подмосковье обрушилась часть пешеходного моста над железной дорогой
железная дорога, pixabay.com

В среду, 2 декабря, в Московской области обрушилась часть пешеходного моста. Согласно последней информации пресс-службы регионального главка МЧС, происшествие случилось на перегоне Химки – Сходня.

В процессе демонтажа старого пешеходного моста рабочими был задет несущий трос контактной сети над третьим путем железной дороги. В результате данного инцидента на Октябрьском направлении произошли задержки "Сапсана" и восьми пригородных поездов до 40 минут.

Впоследствии было организовано реверсивное движение составов по первому главному пути. В настоящий момент специалисты устраняют последствия случившегося.

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