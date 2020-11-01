В Китае обрушился железнодорожный мост, семь человек погибли
1 ноября 2020, 13:42[ «Аргументы Недели» ]Источник: Twitter
В городе Тяньцзинь на северо-востоке Китая сегодня обрушился железнодорожный мост. Согласно последней информации местных журналистов, в результате случившегося погибли по меньшей мере семь человек.
Уточняется также, что в ходе обрушения моста пострадали пять человек. Ранее сообщалось, что один человек пропал без вести, однако позже его нашли погибшим.
Местные правоохранительные органы уже задержали сотрудников строительной компании, которая занималась возведением конструкции. В Тяньцзинь была направлена следственная группа. Других подробностей случившегося в китайском городе в СМИ пока не поступало.
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