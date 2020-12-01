В Кабуле подорвался автомобиль дипмиссии РФ

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1 декабря 2020, 20:41 [ «Аргументы Недели» ]

МИД РФ, istockphoto.com

Автомобиль посольства РФ подорвался в Кабуле на самодельном взрывном устройстве, находящиеся в нем сотрудники получили легкую контузию, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Москва требует от афганской стороны провести тщательное расследование подрыва машины. Атака могла быть направлена на пикап афганских военных, но направленность теракта против российских граждан не исключается.

В афганском городе Газни на днях произошел теракт, в результате которого 30 человек погибли и еще 24 получили ранения различной степени тяжести.