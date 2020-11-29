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Новый теракт в Афганистане унес жизни 30 человек

, 18:19 [ «Аргументы Недели» ]

Новый теракт в Афганистане унес жизни 30 человек
Фото: соцсети

В афганском городе Газни произошел теракт, в результате которого 30 человек погибли и еще 24 получили ранения различной степени тяжести, сообщает агентство France-Presse со ссылкой на местные источники.

За рулем заминированного автомобиля находился террорист-смертник, атаковавший здание подразделения полицейского спецназа. В основном среди погибших и раненых числятся бойцы и сотрудники данной силовой структуры. Ответственность за теракт пока на себя никто не взял.

ША

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