Новый теракт в Афганистане унес жизни 30 человек

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29 ноября 2020, 18:19 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В афганском городе Газни произошел теракт, в результате которого 30 человек погибли и еще 24 получили ранения различной степени тяжести, сообщает агентство France-Presse со ссылкой на местные источники.

За рулем заминированного автомобиля находился террорист-смертник, атаковавший здание подразделения полицейского спецназа. В основном среди погибших и раненых числятся бойцы и сотрудники данной силовой структуры. Ответственность за теракт пока на себя никто не взял.