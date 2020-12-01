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В Татарстане задержали подозреваемого в убийстве 26 пенсионерок

, 16:23 [ «Аргументы Недели» ]

В Татарстане задержали подозреваемого в убийстве 26 пенсионерок
Фото: сайт СК России

38-летний мужчина, задержанный в Татарстане, дал признательные показания по делам об убийстве 26 пожилых женщин. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Сообщается, что убийца нападал на женщин в возрасте от 75 до 90 лет, представляясь сотрудником управляющей компании. После убийства он забирал из квартир ювелирные ценности и деньги.

Убийства происходили с 2011 по 2012 год, преступления были зарегистрированы на территории 12 регионов в Приволжском, Центральном и Уральском федеральных округах. Следователи установили, что все преступления совершались одним и тем же лицом.

Ранее сообщалось, что в Татарстане сотрудники полиции застрелили напавшего на них подростка.

ДВа

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