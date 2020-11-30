Воровку из Тверской области удалось поймать благодаря оставленной на месте кражи медицинской маске

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30 ноября 2020, 13:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

медицинская маска, pixabay.com

Злоумышленницу из Тверской области, которая обокрала пожилую женщину на 300 тысяч рублей, удалось поймать благодаря выявлению ее генотипа из оставшихся на месте микрочастиц, а также защитной маске.

Ранее в полицию Конаковского района обратилась 83-летняя женщина. Она сообщила о краже у нее 300 тысяч рублей. Выехавшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что злоумышленник проник в дом через запасной вход и украл деньги, когда пенсионерка покинула помещение и вышла на приусадебный участок.

Эксперты-криминалисты изъяли микрочастицы, а также медицинскую маску. После проведения экспертизы специалисты смогли выделить генотип человека и идентифицировать вероятного преступника – ранее судимую жительницу города Твери, которая нигде не работает.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк отметила, что через некоторое время сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, в котором ехала злоумышленница. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража с незаконным проникновением в жилище, в крупном размере). Гражданка может сесть в тюрьму на срок до шести лет.