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Воровку из Тверской области удалось поймать благодаря оставленной на месте кражи медицинской маске

, 13:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Воровку из Тверской области удалось поймать благодаря оставленной на месте кражи медицинской маске
медицинская маска, pixabay.com

Злоумышленницу из Тверской области, которая обокрала пожилую женщину на 300 тысяч рублей, удалось поймать благодаря выявлению ее генотипа из оставшихся на месте микрочастиц, а также защитной маске.

Ранее в полицию Конаковского района обратилась 83-летняя женщина. Она сообщила о краже у нее 300 тысяч рублей. Выехавшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что злоумышленник проник в дом через запасной вход и украл деньги, когда пенсионерка покинула помещение и вышла на приусадебный участок.

Эксперты-криминалисты изъяли микрочастицы, а также медицинскую маску. После проведения экспертизы специалисты смогли выделить генотип человека и идентифицировать вероятного преступника – ранее судимую жительницу города Твери, которая нигде не работает.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк отметила, что через некоторое время сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, в котором ехала злоумышленница. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража с незаконным проникновением в жилище, в крупном размере). Гражданка может сесть в тюрьму на срок до шести лет.

ЕТ

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