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КТВ-Луч: семья в Сызрани нашла в квартире «денежный талисман» и решила от него избавиться

, 12:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: телекомпания КТВ-Луч

КТВ-Луч: семья в Сызрани нашла в квартире «денежный талисман» и решила от него избавиться
рубли, pixabay.com

Молодая семья, купившая квартиру в Сызрани, во время ремонта обнаружила под линолеумом "клад". Согласно последней информации, люди решили избавиться от находки и закопать найденные наличные деньги.

Новые хозяева жилья сообщили, что до покупки их квартира сдавалась, поэтому они не знают, кто именно оставил деньги под линолеумом. Подчеркивается, что речь идет не о заначке, а о своеобразном денежном талисмане – найдены были монеты разного номинала и пачка различных банкнот. 

Молодая семья предполагает, что на территории квартиры ранее могли проводить какие-то ритуалы. Мужчина и женщина не пожелали "с этим связываться" и решили закопать находку.

ЕТ

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