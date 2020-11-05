В храме Александра Невского под слоем лепнины и краски нашли уникальную роспись

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5 ноября 2020, 11:05 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото пресс-службы губернатора Челябинской области

На Алом поле в храме Александра Невского полным ходом идет реставрация. И вот, выполняя работы на куполе и стенах, специалисты обнаружили под лепниной настоящий клад: фрески в авторской стилистике Васнецова.

Глава региона Алексей Текслер ознакомился с ходом реставрации, которая продлится в храме в течение двух лет.

«Возвращаем Челябинску уникальный объект культурного наследия. Во время реконструкции храма Александра Невского под толстым слоем штукатурки реставраторы обнаружили фрески, которые изначально украшали своды и стены. Живопись в стилистике Васнецовской школы хорошо сохранилась и теперь возвращается к зрителям после почти векового забвения», - сообщил губернатор Алексей Текслер на своей странице в «Инстаграме».

Появится мозаика и купель

Алексей Текслер рассказал, что реставраторы сейчас ведут сложную работу, расчищая по сантиметру внутреннее убранство храма. По задумке в церкви появится мозаика, которая имелась в изначальном проекте. Сделать ее помешали Первая мировая война и революции.

Также по проекту планируется выполнить демонтаж поздних, не исторических конструкций. Утраченные фрагменты восстановят, фасады отреставрируют. Декоративное убранство интерьеров восстановят.

В центральном подкупольном пространстве живопись будет раскрыта и отреставрирована, а также планируется освидетельствовать ее ценность. Стены боковых приделов предполагается оштукатурить известковым составом с последующим воссозданием живописи в авторской стилистике Васнецовской школы.

Также проектом предусмотрено устройство новых лестниц на колокольне и лестницы и площадки на куполе, на самой колокольне планируют устройство автоматического звона. В подвальной части южного придела будет установлена купель для возможности совершать таинство крещения взрослых с полным погружением.

«Очень впечатлен. Мы рассчитывать не могли, что сможем увидеть исторические фрески, но мы знали, что собор был очень красивый. В 30-е годы собор был закрыт, после этого здесь была и типография, и разного рода учреждения, в последнее время – органный зал. Сейчас мы все находимся под большим впечатлением. Когда открываются лики великих святых, открывается такая красота – это символ возрождения, – подчеркнул Алексей Текслер. – Мы благодарны нашим реставраторам, тем людям, которые по крупицам восстанавливают историю. Уверен, когда храм предстанет в своем историческом виде, он будет очень красивый, ждем с нетерпением, когда эта работа будет завершена. Это будет уникальный объект для нашего города и региона».



Немного истории

Строительство церкви началось в 1907 году, автором проекта стал зодчий Александр Померанцев. 22 июня 1907 года на месте Александровской часовни состоялась церемония закладки храма во имя Святого Благоверного князя Александра Невского.

4 марта 1930 года храм был закрыт, со здания сняли кресты, купола, ярус звона и шатер колокольни. В дальнейшем в здании храма располагались типография «Челябполиграфа», склад военного имущества, областная картинная галерея. В 1955 году здание разделили монолитными железобетонными конструкциями на два этажа и на первом этаже разместили станцию юных техников Дворца пионеров, затем до 60-х годов в здании располагалась шахматная школа. На втором этаже разместился звездный зал челябинского планетария.

В 1977 году здание церкви признано объектом культурного наследия. В начале 80-х объект передали областной филармонии, в 1985-1986 годах были проведены ремонтные работы, фасаду возвратили первоначальный внешний вид. При этом внутреннее пространство переоборудовали под зал камерной и органной музыки.