Бросивший детей в аэропорту «Шереметьево» мужчина получил год и три месяца колонии

Житель Хабаровского края, который в конце января бросил своих детей в московском аэропорту "Шереметьево", получил 1 год 3 месяца колонии. Соответствующую информацию предоставили в Генпрокуратуре РФ.
Прошлой зимой мужчина, прибывший из Комсомольска-на-Амуре, оставил в "Шереметьево" двух сыновей с рюкзаком, где находились их документы, копия его паспорта, а также записка, в которой он попросил отправить ребят в приют из-за безденежья. Гражданин также уточнил, что заберет детей позже. Через пару часов мужчина улетел в Ростов-на Дону, а затем поселился в гостинице в Батайске.
Следствие также установило, что за день до этого он через банковское мобильное приложение похитил у своей знакомой 100 тысяч рублей.
Гражданина признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 125 УК РФ "Оставление в опасности" и п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража".
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