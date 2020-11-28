Трое полицейских погибли в ДТП с грузовиком во Владимирской области

Во Владимирской области случилось дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и грузовика. Согласно данным УМВД по региону, в результате столкновения погибли трое полицейских.
Авария произошла вечером в минувшую пятницу, 27 ноября, в городе Камешково. Установлено, что 25-летний водитель легковушки допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении большегрузом "КамАЗ" под управлением мужчины 1994 года рождения.
В результате аварии погибли водитель легковой машины и два его пассажира. Водитель грузовика не пострадал. Жертвами ДТП стали сотрудники ОМВД России по Камешковскому району. В момент случившегося они находились в личном автомобиле в свободное от службы время.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.