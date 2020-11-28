Трое полицейских погибли в ДТП с грузовиком во Владимирской области

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28 ноября 2020, 14:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ГУМЧС России по Владимирской области

скорая помощь, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Во Владимирской области случилось дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и грузовика. Согласно данным УМВД по региону, в результате столкновения погибли трое полицейских.

Авария произошла вечером в минувшую пятницу, 27 ноября, в городе Камешково. Установлено, что 25-летний водитель легковушки допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении большегрузом "КамАЗ" под управлением мужчины 1994 года рождения.

В результате аварии погибли водитель легковой машины и два его пассажира. Водитель грузовика не пострадал. Жертвами ДТП стали сотрудники ОМВД России по Камешковскому району. В момент случившегося они находились в личном автомобиле в свободное от службы время.