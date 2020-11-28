В Челябинске автомобиль после ДТП выехал на тротуар и сбил двух пешеходов
28 ноября 2020, 12:51[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
В Челябинске легковой автомобиль столкнулся с другой машиной, сбил ограждение у дороги и вылетел на тротуар. Согласно последней информации, в результате случившегося пострадали два пешехода.
Авария произошла в 12.10 по местному времени. Столкнулись две иномарки, после чего легковушка под управлением мужчины 1968 года рождения изменила траекторию движения и совершила наезд на ограждение, после чего выехала на тротуар, где находились пешеходы.
В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники полиции, которые проводят проверку по факту случившегося. Данных о состоянии пострадавших не поступало.
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