ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

В Челябинске автомобиль после ДТП выехал на тротуар и сбил двух пешеходов

, 12:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Челябинске автомобиль после ДТП выехал на тротуар и сбил двух пешеходов
скорая помощь, Zamir Usmanov/Global Look Press

В Челябинске легковой автомобиль столкнулся с другой машиной, сбил ограждение у дороги и вылетел на тротуар. Согласно последней информации, в результате случившегося пострадали два пешехода.

Авария произошла в 12.10 по местному времени. Столкнулись две иномарки, после чего легковушка под управлением мужчины 1968 года рождения изменила траекторию движения и совершила наезд на ограждение, после чего выехала на тротуар, где находились пешеходы.

В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники полиции, которые проводят проверку по факту случившегося. Данных о состоянии пострадавших не поступало.

ЕТ

Армия

Виктор Мураховский развенчал миф об эффективности турецких дронов

Виктор Мураховский развенчал миф об эффективности турецких дронов

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» военный эксперт Виктор Мураховский заявил в интервью «МК», что миф о сверхэффективности турецких «Байрактаров», это все рассуждения непрофессионалов, которые судят по картинках.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью