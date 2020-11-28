На Кубани в ДТП с грузовиком и легковушкой погибли три человека

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28 ноября 2020, 10:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

машина полиции, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Вечером в пятницу, 28 ноября, неподалеку от кубанского поселка Джубга, произошла авария. Согласно последним данным, в результате лобового столкновения легковушки и грузовика погибли три человека.

В ГУ МВД по Краснодарскому краю уточнили, что дорожно-транспортное происшествие случилось на 51-м километре автодороги "Джубга - Сочи".

В результате случившегося погибли водитель и два пассажира легковушки. В настоящий момент сотрудники полиции проводят проверку по факту данного инцидента. Устанавливаются все обстоятельства и причины аварии. Выясняется, кто стал виновником столкновения.