На Кубани в ДТП с грузовиком и легковушкой погибли три человека
28 ноября 2020, 10:07[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Вечером в пятницу, 28 ноября, неподалеку от кубанского поселка Джубга, произошла авария. Согласно последним данным, в результате лобового столкновения легковушки и грузовика погибли три человека.
В ГУ МВД по Краснодарскому краю уточнили, что дорожно-транспортное происшествие случилось на 51-м километре автодороги "Джубга - Сочи".
В результате случившегося погибли водитель и два пассажира легковушки. В настоящий момент сотрудники полиции проводят проверку по факту данного инцидента. Устанавливаются все обстоятельства и причины аварии. Выясняется, кто стал виновником столкновения.
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