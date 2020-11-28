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В Краснодарском крае легковой автомобиль столкнулся с поездом, четверо погибших

, 07:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Краснодарском крае легковой автомобиль столкнулся с поездом, четверо погибших
железнодорожный переезд, pixabay.com

В городе Усть-Лабинск в Краснодарском крае вечером в пятницу, 27 ноября, автомобиль столкнулся с товарным поездом. В результате случившегося, согласно последней информации, погибли четыре человека.

Столкновение произошло на железнодорожном переезде. Жертвами аварии стали водитель и три пассажира легкового автомобиля. Предполагается, что авария случилась из-за нарушения водителем машины правил дорожного движения.

Уточняется, что машинист поезда заметил легковушку и применил экстренное торможение, однако не смог избежать столкновения. По факту происшествия в настоящий момент проводится доследственная проверка.

ЕТ

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