На Кубани пять человек погибли при столкновении «Газели» и «КамАЗа»
27 ноября 2020, 09:42[ «Аргументы Недели» ]Источник: ё
Утром в пятницу, 27 ноября, стало известно, что на Кубани произошло столкновение пассажирской "Газели" и "КамАЗа". В результате случившегося, согласно последней информации, погибли пять человек.
В единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Выселковского района уточнили, что авария произошла на автодороге "Выселки – Усть-Лабинск" неподалеку от хутора Бейсужек Второй. Столкновение было зафиксировано в 7.57 по местному времени.
Отмечается, что в результате ДТП также пострадали пять человек. Информации об их состоянии к настоящему моменту не поступало.
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