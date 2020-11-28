Из дома престарелых в Раменском эвакуировали 56 человек

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28 ноября 2020, 11:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ГУМЧС России по Московской области

сотрудник МЧС России, EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

Из дома престарелых в подмосковном Раменском эвакуировали 50 человек. Согласно последней информации, предоставленной МЧС по Московской области, это произошло из-за задымления в электрощитовой.

Происшествие случилось в доме престарелых "Доброта", который находится в поселке Ильинский на улице Ленинская. Отмечается, что из подвала здания идет черный дым.

Сотрудники первого пожарно-спасательного подразделения выявили задымление в электрощитовой. В рамках проведения разведки было зафиксировано короткое замыкание. Погибших и пострадавших в результате данного инцидента нет. В общей сложности эвакуировали 56 человек.