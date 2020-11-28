При пожаре в частной гостинице в Новосибирске погиб один человек
28 ноября 2020, 09:14[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Утром в субботу, 28 ноября, в частной двухэтажной гостинице в Новосибирске произошел пожар. В результате случившегося один человек погиб, а четырех граждан спасли прибывшие на место пожарные.
Представитель ГУМЧС по Новосибирской области отметил, что возгорание было зафиксировано на улице Мира. Гостиница располагалась в подвальном помещении. В момент возникновения пожара в здании находились 11 человек, из которых шестеро эвакуировались самостоятельно, а четыре человека были спасены при помощи трехколенной лестницы.
Впоследствии спасатели вынесли из гостиницы женщину без признаков жизни. Бригада "скорой" пыталась реанимировать гражданку, однако спасти ее не удалось.
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