При пожаре в доме в Подмосковье пострадали четверо детей

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23 ноября 2020, 22:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Прокуратура Московской области

сотрудник МЧС России, Nikolay Gyngazov/Russian Look

В результате пожара в расселенном доме, расположенном в подмосковном Менделеево, пострадали четверо детей. В настоящий момент прокуратура Московской области проводит проверку по факту случившегося.

Уточняется, что возгорание произошло вечером в понедельник, 23 ноября. Несовершеннолетние находились в расселенном аварийном доме в поселке Менделеево вместе со своими родителями – выходцами из ближнего зарубежья.

Прокурорам предстоит выяснить все причины и обстоятельства случившегося, а также дать правовую оценку действиям лиц, несущих ответственность за исполнение законодательства о несовершеннолетних в сферах миграции и ЖКХ. Данных о состоянии детей не поступало.