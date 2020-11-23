Утром 23 ноября в Краснодаре загорелся магазин "Мясной король". Здание расположено на Покрышкина, 30.
Дежурный получил информацию о возгорании в 8.12. На место незамедлительно выехали пожарные и уже через девять минут приступили к тушению. Площадь пожара составила три квадратных метра, само возгорание произошло в вентиляционной шахте. К половине девятого пламя удалось ликвидировать.
В пресс-службе краевого ГУ МЧС уточнили, что в тушении участвовало 29 специалистов. Из магазина эвакуировали 80 человек. Никто не пострадал.
Аргументы Недели → Происшествия
В Краснодаре из "Мясного короля" во время пожара эвакуировали 80 человек
23 ноября 2020, 11:20 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]
Утром 23 ноября в Краснодаре загорелся магазин "Мясной король". Здание расположено на Покрышкина, 30.