В Краснодаре из

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23 ноября 2020, 11:20 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Туподар / vk.com

Утром 23 ноября в Краснодаре загорелся магазин "Мясной король". Здание расположено на Покрышкина, 30.



Дежурный получил информацию о возгорании в 8.12. На место незамедлительно выехали пожарные и уже через девять минут приступили к тушению. Площадь пожара составила три квадратных метра, само возгорание произошло в вентиляционной шахте. К половине девятого пламя удалось ликвидировать.



В пресс-службе краевого ГУ МЧС уточнили, что в тушении участвовало 29 специалистов. Из магазина эвакуировали 80 человек. Никто не пострадал.