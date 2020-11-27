Жительница Адыгеи перевела телефонным мошенникам более миллиона рублей

В полицию Адыгеи с заявлением по факту мошенничества обратилась 33-летняя местная жительница.
Женщина рассказала, что на протяжении нескольких часов на ее телефон поступали звонки с шести разных номеров, начинающихся на 8-495. Неизвестные, представившись сотрудниками одного из банков, предложили взять деньги в кредит.
После «зачисления» кредитных денег на счет, женщине вновь начали поступать звонки с незнакомых номеров. Мошенники представились сотрудниками службы безопасности банка и сообщили, что с ее счета, якобы, пытаются похитить деньги, поэтому необходимо незамедлительно перечислить средства на безопасный счет.
«Женщина направилась к банкомату и перевела все деньги, находящиеся у нее на счету – это 1 миллион 100 тысяч рублей», – сообщается на сайте МВД Адыгеи.
Ранее сообщалось, что мошенники взяли на «вооружение» подложные телефонные номера полиции.