Ведущую передачи «Час суда» Елену Дмитриеву приговорили к двум годам лишения свободы условно

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27 ноября 2020, 13:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

молоток судьи, pixabay.com

Замоскворецкий суд Москвы приговорил ведущую популярной телевизионной передачи "Час суда" Елену Дмитриеву к двум годам лишения свободы условно по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Пресс-секретарь суда Валентина Норбах уточнила, что Дмитриеву признали виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ и приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Кроме того, по делу о мошенничестве в особо крупном размере виновным признали Юрия Плотникова, который был приговорен к четырем годам лишения свободы с испытательным сроком на три года.

Источник сообщил журналистам, что Елена Дмитриева пообещала оказать юридическую помощь предпринимателю, у которого возник конфликт с деловым партнером. Бизнесмен обещанной помощи не получил.