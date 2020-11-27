ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

Ведущую передачи «Час суда» Елену Дмитриеву приговорили к двум годам лишения свободы условно

, 13:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Ведущую передачи «Час суда» Елену Дмитриеву приговорили к двум годам лишения свободы условно
молоток судьи, pixabay.com

Замоскворецкий суд Москвы приговорил ведущую популярной телевизионной передачи "Час суда" Елену Дмитриеву к двум годам лишения свободы условно по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Пресс-секретарь суда Валентина Норбах уточнила, что Дмитриеву признали виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ и приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Кроме того, по делу о мошенничестве в особо крупном размере виновным признали Юрия Плотникова, который был приговорен к четырем годам лишения свободы с испытательным сроком на три года.

Источник сообщил журналистам, что Елена Дмитриева пообещала оказать юридическую помощь предпринимателю, у которого возник конфликт с деловым партнером. Бизнесмен обещанной помощи не получил.

ЕТ

В мире

Замминистра ДНР Безсонов: у республик Донбасса достаточно «сюрпризов», чтобы закончить историю армии Украины

Замминистра ДНР Безсонов: у республик Донбасса достаточно «сюрпризов», чтобы закончить историю армии Украины

Судя по всему, военные успехи Азербайджана в Нагорном Карабахе воодушевили украинское руководство. Об этом в своем Telegram-канале написал Даниил Безсонов, заместитель министра информации непризнанной ДНР.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью