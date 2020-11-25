Нетрезвый житель Ямала выжил после падения на машину с шестого этажа

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25 ноября 2020, 19:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

скорая помощь, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Нетрезвый житель ЯНАО, недавно освободившийся из психдиспансера, выпал с шестого этажа, приземлился на припаркованный у дома автомобиль и остался жив. Об этом сообщили в региональном МВД.

Происшествие случилось в городе Муравленко. Очевидцы падения незамедлительно вызвали на место скорую помощь, которая доставила пострадавшего в больницу.

В настоящий момент сотрудники полиции проводят проверку в связи со случившимся и устанавливают точные обстоятельства и причины инцидента. Выясняется, действительно ли мужчина находился в состоянии опьянения во время падения с большой высоты.