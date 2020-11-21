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Лифт с пенсионеркой начал резкое движение вниз во время спасательной операции

, 20:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 360tv.ru

Лифт с пенсионеркой начал резкое движение вниз во время спасательной операции
лифт, фото: pixabay.com

В субботу, 21 ноября, в многоэтажном доме в Курской области лифт с пятью пассажирами, среди которых были дети, застрял между первым и вторым этажами. В результате спасательной операции кабина резко поехала вниз, пострадала пенсионерка.

«Примерно в 12:00 между этажами в многоэтажном доме застрял лифт. В нем находились несколько человек. Они вызвали дежурную службу. Прибыли лифтеры, разблокировали дверь, достали из застрявшего лифта людей. А когда там оставалась одна женщина 1962 года рождения, лифт начал [резкое] движение вниз», - пояснили в пресс-службе СК РФ.

В ведомстве уточнили, что женщина получила травмы, ее госпитализировали в больницу. Подробности о состоянии ее здоровья неизвестны.

Отмечается, что из кабины удалось вытащить четверых человек, в том числе родителей с малолетними детьми. На опубликованных в Интернете кадрах видно, как из лифта достают детскую коляску, а стоящий около него мальчик зовет пострадавшую пенсионерку бабушкой. Позже открытая кабина резко поехала вниз.

Проводится проверка, направленная на выяснение всех деталей происшествия.

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