В Подмосковье пенсионер напал с топором на лифтера, который проводил ремонтные работы и шумел
10 августа 2020, 14:08[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
В Домодедове пенсионер напал с топором на лифтера. Об этом рассказала представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.
Инцидент произошел 9 августа. Возле входной двери в подъезд местный житель топором несколько раз ударил в область головы специалиста, ремонтирующего лифт. Как в дальнейшем пояснил задержанный, мужчина, проводя ремонтные работы лифта, шумел и не давал ему спать.
Сейчас возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, обвинение мужчине пока не предъявлено. Однако следствие планирует ходатайствовать о его аресте. Также будут допрошены жильцы подъезда и работники, проживающие в техническом помещении.
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