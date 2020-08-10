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В Подмосковье пенсионер напал с топором на лифтера, который проводил ремонтные работы и шумел

, 14:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Подмосковье пенсионер напал с топором на лифтера, который проводил ремонтные работы и шумел
Лифт. Фото: pixabay.com

В Домодедове пенсионер напал с топором на лифтера. Об этом рассказала представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Инцидент произошел 9 августа.  Возле входной двери в подъезд местный житель топором несколько раз ударил в область головы специалиста, ремонтирующего лифт. Как в дальнейшем пояснил задержанный, мужчина, проводя ремонтные работы лифта, шумел и не давал ему спать.

Сейчас возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, обвинение мужчине пока не предъявлено. Однако следствие планирует ходатайствовать о его аресте. Также будут допрошены жильцы подъезда и работники, проживающие в техническом помещении.  

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