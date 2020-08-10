В детском лагере под Калининградом у сотрудников нашли коронавирусную инфекцию

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10 августа 2020, 13:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Коронавирус. Фото: pixabay.com

COVID-19 подтвердился у трех сотрудников детского лагеря «Паруса надежды» в курортном Светлогорске под Калининградом. Об этом рассказали в региональном оперативном штабе по контролю за коронавирусом.

Уточняется: сотрудники лагеря, у которых подтвердилась коронавирусная инфекция, направлены в лечебное учреждение.

Сейчас в летних лагерях отдыха обязательны ежедневное измерение температуры детей и персонала, усиленный дезинфекционный режим, работа части персонала в средствах индивидуальной защиты. Сотрудники допускаются к работе «по результатам иммунно-ферментного анализа на наличие антител к COVID-19, проведенного не позднее, чем за 72 часа до начала работы в оздоровительной организации».

Заезд и выезд в летние загородные лагеря проводится единовременно. Прием детей после начала смены, а также их временное заселение запрещены. В группах и отрядах размещаются не более 50% воспитанников от возможностей лагеря. Проведение массовых мероприятий, в том числе так называемые родительские дни, когда ребят навещают родители, исключены. Между сменами установлен перерыв не менее чем на два дня для дезинфекции всех помещений.

Ранее сообщалось: количество жертв COVID-19 в мире превысило 730 тысяч.