Захвативший детей в заложники в Колпино мужчина назвал причину своего «помешательства»
25 ноября 2020, 19:16[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Денис Бельтюков, захвативший накануне в заложники шестерых детей в пригороде Санкт-Петербурга, признал вину на суде по избранию меры пресечения, а также назвал причину своего "помешательства".
Мужчина отметил, что таблетки, которые ему выписал врач, нельзя было принимать с алкоголем. Бельтюков уточнил, что в настоящий момент хочет пройти лечение и разобраться, что произошло.
Гражданин попросил суд назначить ему домашний арест в квартире, которую он в настоящий момент ремонтирует, если ему нельзя остаться с семьей, либо же избрать любую другую меру пресечения. Денис Бельтюков также подчеркнул, что он "суперсварщик", однако официально на работу не устраивался, поскольку ждал дневного стационара.
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