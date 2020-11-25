Захвативший детей в заложники в Колпино мужчина назвал причину своего «помешательства»

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25 ноября 2020, 19:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

машина полиции, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Денис Бельтюков, захвативший накануне в заложники шестерых детей в пригороде Санкт-Петербурга, признал вину на суде по избранию меры пресечения, а также назвал причину своего "помешательства".

Мужчина отметил, что таблетки, которые ему выписал врач, нельзя было принимать с алкоголем. Бельтюков уточнил, что в настоящий момент хочет пройти лечение и разобраться, что произошло.

Гражданин попросил суд назначить ему домашний арест в квартире, которую он в настоящий момент ремонтирует, если ему нельзя остаться с семьей, либо же избрать любую другую меру пресечения. Денис Бельтюков также подчеркнул, что он "суперсварщик", однако официально на работу не устраивался, поскольку ждал дневного стационара.