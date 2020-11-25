Захвативший шестерых детей в заложники житель Колпино арестован

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25 ноября 2020, 18:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

полицейский, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Вечером в среду, 25 ноября, стало известно, что мужчина, который в минувший вторник, 24 ноября, захватил в заложники шестерых детей в пригороде Санкт-Петербурга, к настоящему моменту арестован.

Информацию об аресте мужчины предоставили сегодня в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Уточняется, что Колпинский районный суд арестовал Дениса Бельтюкова, удерживавшего шестерых детей в заложниках, на два месяца. Гражданину предъявили обвинение в незаконном лишении свободы.

Ранее стало известно, что мать шестерых детей, которых накануне захватили в заложники, не выходит на связь.