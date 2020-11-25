Мать шестерых детей, взятых накануне в заложники в Петербурге, не выходит на связь

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25 ноября 2020, 15:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

плюшевый медведь, pixabay.com

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина в среду сообщила, что мать шестерых детей, которых накануне удерживали в заложниках в Колпинском районе, не выходит на связь.

Согласно последней информации, нетрезвый мужчина, который во вторник взял в заложники детей, является биологическим отцом двоих из них. Женщина – биологическая мать всех шестерых.

Митянина уточнила, что сегодня предполагалось воссоединить несовершеннолетних с матерью, ей предложили находиться рядом с детьми в больнице, однако она не выходит на связь.

Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге заметила, что квартира, в которой удерживались дети, антисанитарная, а между взрослыми были "ненормальные отношения". Анна Митянина уточнила, что как только психологический портрет и социальный статус матери будет установлен, органы социальной защиты и опеки примут решение о месте проживания несовершеннолетних.