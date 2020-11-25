Мать шестерых детей, взятых накануне в заложники в Петербурге, не выходит на связь
25 ноября 2020, 15:16[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина в среду сообщила, что мать шестерых детей, которых накануне удерживали в заложниках в Колпинском районе, не выходит на связь.
Согласно последней информации, нетрезвый мужчина, который во вторник взял в заложники детей, является биологическим отцом двоих из них. Женщина – биологическая мать всех шестерых.
Митянина уточнила, что сегодня предполагалось воссоединить несовершеннолетних с матерью, ей предложили находиться рядом с детьми в больнице, однако она не выходит на связь.
Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге заметила, что квартира, в которой удерживались дети, антисанитарная, а между взрослыми были "ненормальные отношения". Анна Митянина уточнила, что как только психологический портрет и социальный статус матери будет установлен, органы социальной защиты и опеки примут решение о месте проживания несовершеннолетних.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.