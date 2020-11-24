Захвативший в заложники шестерых детей в пригороде Петербурга мужчина сдался

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24 ноября 2020, 17:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

полицейский, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Во вторник днем, 24 ноября, источник сообщил, что мужчина, который ранее сегодня захватил в заложники шестерых детей в пригороде Санкт-Петербурга, сдался. Ранее полиция вела с ним переговоры.

По словам осведомленного источника в силовых структурах, 38-летний житель города Колпино к настоящему моменту сдался сотрудникам правоохранительных органов, находящимся на месте случившегося.

Уточняется также, что шестеро несовершеннолетних, которых взял в заложники отец, не пострадали. Есть данные о том, что гражданин состоял на учете у психиатра. Кроме того, в последнее время, по словам соседей, у него были серьезные финансовые проблемы.