Источник сообщил о денежных проблемах мужчины, захватившего в заложники детей в Колпино
24 ноября 2020, 15:36[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Источник в экстренных службах днем во вторник, 24 ноября, сообщил, что у мужчины, который сегодня захватил в заложники шестерых детей в пригороде Санкт-Петербурга, серьезные финансовые проблемы.
Согласно последней информации, предоставленной осведомленным источником, о финансовых сложностях гражданина, удерживающего детей, сообщили его соседи. Известно также, что петербуржец в настоящий момент находится в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее сообщалось, что мужчина якобы готов отпустить детей в обмен на супругу, с которой у него ранее произошел конфликт.
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