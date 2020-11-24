ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

Источник сообщил о денежных проблемах мужчины, захватившего в заложники детей в Колпино

, 15:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Источник сообщил о денежных проблемах мужчины, захватившего в заложники детей в Колпино
рубли, pixabay.com

Источник в экстренных службах днем во вторник, 24 ноября, сообщил, что у мужчины, который сегодня захватил в заложники шестерых детей в пригороде Санкт-Петербурга, серьезные финансовые проблемы.

Согласно последней информации, предоставленной осведомленным источником, о финансовых сложностях гражданина, удерживающего детей, сообщили его соседи. Известно также, что петербуржец в настоящий момент находится в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что мужчина якобы готов отпустить детей в обмен на супругу, с которой у него ранее произошел конфликт.

ЕТ

В мире

WarGonzo: Донбасс может стать следующим после Карабаха регионом, где вспыхнут активные бои

Прогноз: после конфликта в Карабахе война в Донбассе вспыхнет с новой силой

Донбасс может стать следующим после Нагорного Карабаха регионом, где вспыхнут активные боевые действия. Соответствующий прогноз высказан в публикации, появившейся в Telegram-канале проекта WarGonzo.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью