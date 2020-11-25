Детей, которых захватили в заложники в Петербурге, временно поместят в детдом
25 ноября 2020, 18:41[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анны Митяниной сообщил, что шестерых детей, которых накануне удерживали в заложниках в квартире в Колпинском районе, временно отправят в детдом.
Уточняется, что несовершеннолетние будут находиться в соцучреждении, пока их мать готовится к переезду в Архангельск, где у нее есть жилье – трехкомнатная квартира. Отмечается, что гражданка недавно вышла от органов опеки и дала устное согласие на временное размещение своих детей в детдоме.
В аппарате омбудсмена сообщили, что минувшую ночь мать шестерых детей провела у своей подруги.
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