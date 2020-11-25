В Подмосковье скончался ребенок, выпивший уксус

25 ноября 2020, 15:50[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
В Подмосковье двухлетний мальчик скончался в больнице после того, как выпил уксус. Об этом в среду, 25 ноября, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
Ребенок был доставлен с диагнозом "ожог пищевода" в реанимационное отделение ГБУЗ МО "Сергиево-Посадская РБ". Врачи ничем не смогли помочь мальчику, который, согласно данным следствия, остался без присмотра взрослых и выпил водный раствор уксусной кислоты. Инцидент произошел в Ивантеевке.
По факту случившегося следственный отдел по городу Сергиев Посаду ГСУ СК России по Московской области организовал проведение доследственной проверки.
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