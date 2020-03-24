Трехлетний сыктывкарец отравился алкогольной настойкой из-за невнимательности отца и деда

Аргументы Недели → В мире 13+

24 марта 2020, 18:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation news

фото: pixabey

Взрослые в Сыктывкаре не усмотрели за маленьким ребенком и он выпил настойку боярышника, из-за чего получил серьезное отравление.

Трехлетний ребенок остался на попечении отца и дедушки. В определенный момент мужчины отвлеклись, а мальчик схватил со стола рюмку с настойкой боярышника и выпил. Из-за спиртного напитка малышу диагностировали алкогольную интоксикацию.

Ребенка госпитализировали. Медицинские специалисты оценили его состояние как средней степени тяжести. Сейчас мальчика уже выписали из больницы и его здоровью ничего не угрожает. Сотрудники полиции проводят проверку по факту произошедшего. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.