Москвичка объяснила, почему оставила сына одного в запертой квартире на пять дней

Мать, которая почти на неделю оставила десятилетнего ребенка одного в запертой квартире в Москве, сообщила, что последние несколько дней ночевала у своего знакомого, а до этого спала на улице.
Гражданку задержали, когда она выходила из квартиры своего приятеля, чтобы погулять с собакой. Животное оставалось у мужчины на передержке.
Женщина утверждает, что пока ее ребенок находился один дома, она навещала собаку, а затем выходила обратно на улицу. По ее словам, она прекрасно знала, что у сына нет ключей, а еды ему хватит "на пару дней". Гражданка также отметила, что внезапно плохо себя почувствовала – испытала головокружение, однако к врачу за помощью не обратилась.
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